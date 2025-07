Bantaska paprika sve traženija na tržištu

Borivoj Vesin i Dragan Andrejević iz Crepaje procenjuju da će imati i do 15 plodova paprike po stabljici, a sve zahvaljujući sistemu za navodnjavanje kap po kap, tako da uprkos suši očekuju oko 150 tona crvene paprike.

Početkom ove godine Borivoj Vesin i Dragan Andrejević iz Crepaje odlučili su da udruže svoj rad i da počnu zajedno da uzgajaju papriku. Posejali su je na 3 hektara sredinom aprila direktnom direktnom setvom i već sada procenjuju da će imati i do 15 plodova po stabljici,a sve zahvaljujući sistemu za navodnjavanje kap po kap, tako da uprkos suši očekuju oko 150 tona crvene paprike.

– Mi to dosta pratimo preko merača vlage u zemljištu, ali i iz nekih ranijih iskustava papriku zalivamo na 4 do 5 dana što je neki prosek pri normalnim temperaturama. Zalivamo sa 25 do 30 litara po kvadratnom metru , ato može da oscilira u zavisnosti od spoljne temeprature – kaže Andrejević.

Iako ima samo 18 godina Bori nije teško da svakog dana obilazi njivu da bi proverio kako paprika napreduje,a srećan je kad vidi da već ima i krupnog ploda:

– Najvćei izazov je sigurno fizički rad, ali ja volim da radim i uvek sam se upuštao u fizičke radove i nove izazove da bih isprobao sve. Do sada sam od povrtarskih kultura sejao šećerac, a Dragan je naš kooperant, pa smo odlučili zajedno da probamo i papriku jer je veoma tražena – ističe mladi Vesin.

Banatska paprika je tražena i na domaćem i na inostranom tržištu i ovde planiraju da sledeće godine prošire proizvodnju:

– Uzgajao sam papriku i ranijih godina, ali na mnogo manjim površinama. Zato smo sad zajedno posejali 300.000 stabljika. Prošle godine zvali su me od Subotice do juga Srbije i tražili mi papriku i nervirao sam se, jer nisam imao dovoljno. Sad će biti. Takva je situacija kad izađete sa kvalietetom i nekim prijateljskim odnosom ka kupcima i onda je sve lako- kaže Andrejević.

Berba paprike počeće zbog toplog vremena već krajem avgusta i već sad ovde traže radnike , jer sve se ručno bere i biće za sve mnogo posla.

(Pančevac/GJ)

