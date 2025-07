Od Beograda do Niša za dva sata: Vučić o projektu brze pruge

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji Hit Tvit govorio je o projektu brze pruge od Beograda do Niša gde će se stizati za dva sata.

Pokazao je novu mrežu auto-puteva i brzih saobraćajnica i koliko je izgrađeno od Tita do danas, ali i sa planom šta se radi i šta će biti završeno.

– I do Šapca, Loznice, i preko Obrenovca, Čačka, do Požege. Deo Moravskog koridora, auto-puta od Niša do Dimitrovgrada. Obilaznica oko Kragujevca, ovo završavamo do kraja godine, dodatnih 24 kilometara Dunavske magistrale, do Gradišta završavamo do kraja godine. Gradi se Beograd – Zrenjanin, auto-put, preko Novog Sada, pa idemo gore na Fruškogorski koridor, Kuzmin – Sremska Rača, do kraja godine će biti gotov. I brza saobraćajnica, do aprila, maja sledeće godine – kazao je.

Počinjemo da radimo i prugu Beograd – Niš, ističe.

– To će biti brza pruga do 200 km na sat i do Niša će se stizati za manje od dva sata – naveo je on.

Kaže da se pregovara da imamo prugu do Soluna, a radimo Niš – Dimitrovgrad.

– Ovo ostaje posle mene i svakog od nas Srbiji. Demokratija je važna, ali razmislite koliko smo demokratije imali u njihovo vreme i možete li da se setite jedne televizije koja nije bila gotovo 100% uz njih. Mnogo je važnije da očuvamo državu, da narod bude zadovoljan, da ljudi žive bolje – dodaje.

(Pančevac)

