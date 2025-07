Evo kako da se prijavite na takmičenje u kuvanju gulaša „Bangul“

U organizaciji Udruženja „Banatski trougao“, u parku ispred osnovne škole, u nedelju, 27. jula, po 14. put se organizuje takmičenje u kuvanju goveđeg gulaša – čuveni novoseljanski „Bangul“.

Kotizacija po ekipi je 2.000 dinara i za taj novac se obezbeđuju zahvalnice, pehari, majice, hleb i kisela voda.

Okupljanje ekipa je od 7 do 8 časova, spremanje gulaša je od 9 do 13, a predaja uzoraka do 13:30.

Tročlana komisija imaće zadatak da proglasi pobednike za prva tri mesta.

Kao i prethodnih godina, kuvanje je na plinske boce, a radi bezbednosti, svi učesnici su u obavezi da imaju boce sa regulatorom.

U slučaju kiše, takmičenje se premešta na prostoru seoske pijace.

Prijave ekipa na telefone: 062/616-436; 064/866-2141

(Pančevac/Banatski dobošar)