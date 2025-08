Padina: Danas otkrivanje spomen-table Miroslavu Kovaču – Koviju

Pre tradicionalnog memorijalnog turnira Miroslav Kovač – Kovi 2. i 3. avgusta u 15. 30 biće otkrivena spomen-tabla ovom neumornom sportskom pregaocu i fudbalskom trudbeniku, prenosi RTVKovačica.

Miroslav Kovač je rođen 7. oktobra 1973. godine, umro 27. avgusta 2015. U igračkoj karijeri nastupao je za Dolinu i mlađu selekciju OFK Beograda.

Predsednik fudbalskog kluba iz Padine postao je 2003. godine, sa nepunih 30 godina života. Doprineo je, ne samo organizacionoj i materijalnoj stabilizaciji, već i najvećim uspesima kluba, od područne do Prve lige Srbije to jest drugog državnog ranga, uspehu kakav je i do sada nezabeležen na ovim prostorima.

Pored toga što je bio najveći finansijer kluba, bio je i česti donator brojnih manifestacija, organizacija i ustanova.

Spomen-tabla će se otkriti u arelalu sportskog centra crveno-plavih u 15.30.

U polufinalu se sastaju 2. avgusta u 16. časova Slavija 1933 iz Kovačice i „Voja Gačić“ iz Pančeva. Dva sata kasnije počeće duel domaća „Dolina“ i FK „Janošik“. Slavijaši putuju u komšiluk osokoljeni pobedom u prvom prijateljskom duelu u Kovačici protiv Mladosti iz Vojlovice. Na raspolaganju treneru Draganu Kovačeviću i njegovom asistentu Tomašu Šajnu biće na raspolaganju sastav sa uvodne kontrolne utakmice: Kraljik, Rago, Nikolejev, Strakušek, Stojiljković, Bartko, Daniel Čižik, Vujčić, Cerović, Borojević i Venjarski, zatim Vučetić, Haviar, Petrak i Aleksa Šajn. Njima će se priključiti i fudbaleri koji su nedostajali na terenu Sportskog i rekreativnog centra „Slavija“ 27. jula: Marjanović, Mihajlović, Popović, Vidović, Nikolić, Babić. Sastav plavo-belih pred početak prvenstva u Drugoj južnobanatskoj ligi broji 21. fudbalera.

(Pančevac)