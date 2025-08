Dom omladine: Monodrama „Ima jedna zemlja“ 5. avgusta

Glumac i reditelj Jovica Jašin izvešće monodramu „Ima jedna zemlja“ u utorak, 5. avgusta u 20 časova u Letnjoj bašti Doma omladine Pančevo.

Predstava „Ima jedna zemlja” u izvođenju Jovice Jašina, bazirana je na popularnoj knjizi „Pisma iz Srbije” Bojana Ljubenovića

Ulaz slobodan.

Ova predstava je izvedena blizu 200 puta i priliku da je pogleda imala je publika širom Evrope i Srbije, a njom je otvoren i najpoznatiji festival satire u Makedoniji.

Jovica Jašin osnovao je „Pozorište jednog glumca“ na čijem se repertoaru nalazi nekoliko monodrama.

Predstava „Ima jedna zemlja” u izvođenju Jovice Jašina, bazirana je na popularnoj knjizi „Pisma iz Srbije” (dobitnik je Domanovićeve nagrade za 2015. godinu), poznatog srpskog satiričara Bojana Ljubenovića.

Glavni junak ove predstave je Ljubenovićev izmišljeni stranac, koji hirurškom preciznošću, na duhovit i lucidan način secira srpsku stvarnost, ukazujući publici na ovdašnje paradokse, anomalije, mane i vrline. Duhovit je na momente, a satiričan čitavo vreme i obrnuto, pa se publici čini da se umesto u pozorištu nalazi pred velikim ogledalom u kome neprestano vidi sebe. Gledaocu će se taj odraz ponekad svideti, a ponekad ne, ali će na kraju ipak morati da prizna da je to on, ma koliko mu to teško palo.

(Pančevac)