Kabare komedija „Balkanski muškarci“ 17. avgusta u Vršcu

Kulturni centar Vršac u okviru Vršačkog kulturnog leta, u nedelju 17. avgusta od 21 čas u bašti Doma vojske, poklanja Vrščanima osvežavajući kabare komediju „Balkanski muškarci” – urnebesnu, edukativnu i nepristrasnu avanturu koja donosi priču o balkanskim muškarcima koju će prepoznati svaka publika.

Ispitaćemo večna pitanja: Gde pronaći pravog partnera? Kako odabrati najboljeg? Ko su ti famozni balkanski muškarci i kako ih preživeti? Koje su tajne uspešne veze koje svaka žena treba da zna?

Originalna predstava koja nije „protiv” muškaraca – naprotiv! Kroz smeh i šalu analiziramo oba pola – i muškarce koji žele savršene žene, i žene koje žele da „poprave” muškarce. Ova predstava ne zauzima strane, već s humorom sagledava složenost muško-ženskih odnosa na Balkanu.Posebna vrednost predstave je spoj komedije i pametne satirične analize međuljudskihodnosa kao i kombinacija humora, drame i muzike koja drži pažnju od početka do kraja.

Program je obogaćen nezaboravnim hitovima osamdesetih sa Ex-YU scene koji se savršeno uklapaju u priče. Izdvajamo samo neke od numera koje će vas vratiti u prošlost: „Uhvati ritam”, „Mladiću moj”, „Poješću sve kolačiće”, „Tako je lako zaljubiti se”, „Havajska pesma”…i još mnogo drugih legendarnih hitova koji prate svaku priču!

Kroz ispričane ljubavne priče jedne žene upoznajemo različite tipove muškaraca. Evo samo nekih od mnogobrojnih situacija koje ćete prepoznati:

• Crnogorca koji ima mišiće k’o Švarceneger, a mama mu još uvek sortira veš

• Bosanca kojem je „lako ćemo” životna filozofija

• Beograđanina koji bi da mu žena bude i savršena domaćica i uspešna influenserka

• …i još mnogo drugih tipičnih balkanskih priča koje će vas nasmejati do suza!

Kroz različite kostime i karaktere, od elegantne večernje haljine do ležernih izdanja, glumica Monika Romić vodi publiku kroz raznovrsne priče i pesme, stvarajući intimnu i zabavnu atmosferu kabarea. Ovaj originalni muzički kabare prikazuje balkanske muškarce i žene u njihovom prirodnom habitatu, a publika će uživati u prepoznatljivim situacijama koje donose osmeh na lice.

(Vršaconline)