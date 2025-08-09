Manifestacija „Porodični dani“ u Omoljici od 11. do 23. avgusta

Manifestacija Porodični dani, 12. put, biće organizovana u Omoljici od 11. do 23. avgusta.

Svečano otvaranje zakazano je za utorak, 12. avgust u 16.00 časova na platou ispred Doma kulture, uz nastupe lokalnih udruženja, izložbu rukotvorina i koncert benda Naš način.

Najmlađe očekuju animatori, predstave, kreativne radionice i zabavne igre, dok će sportski duh održati turniri u basketu, fudbalu, odbojci, stonom tenisu i rolerima.

Veliko finale biće 18. avgusta uz koncert Miroslava Ilića i Ambasador orkestra.

Završnica manifestacije biće 23. avgusta uz tradicionalnu konjičku trku Omoljački letnji galop na hipodromu.