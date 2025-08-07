Leto u parku: Klovn Šašavko oduševio, stižu Maša i medved

Turistička organizacija opštine Bela Crkva svakog vikenda organizuje manifestaciju „Leto u parku“ sa ciljem da mnogobrojnim turistima i Belocrkvanima ponudi zanimljive kulturno-zabavne sadržaje, prenosi BCinfo.

Vikend koji je iza nas imao je bogat zabavni program namenjen deci, ali i starijima. U subotu 2. avgusta U Gradskom parku Klovn Šašavko priredio je nezaboravan spektakl za sve mališane.

Organizatori su i za predstojeći vikend pripremili program prilagođen svim uzrastima i ukusima.

Petak 8. avgust je rezervisan za najmlađe, koji će se zabaviti uz pozorišnu predstavu „Maša i medved“ u sali Centra za kulturu.

U subotu 9. avgusta sve Belocrkvane, ali i goste našeg grada, u Gradskom parku muzikom će zabavljati Dragan Stan.

Nedelja 10. avgust proteći će takođe u znaku muzike, ovog puta uz zvuke tamburice. U muzičkom paviljonu Gradskog parka nastupaće tamburaški orkestar „Peta žica“.

Sva dešavanja počinju u 20.30 časova.

(Pančevac)