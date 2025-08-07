Leto u parku: Klovn Šašavko oduševio, stižu Maša i medved

Etno bazar "Omoljačka cipovka" 12. avgusta
13:00
07.08.2025
Turistička organizacija opštine Bela Crkva svakog vikenda organizuje manifestaciju „Leto u parku“ sa ciljem da mnogobrojnim turistima i Belocrkvanima ponudi zanimljive kulturno-zabavne sadržaje, prenosi BCinfo.
Vikend koji je iza nas imao je bogat zabavni program namenjen deci, ali i starijima. U subotu 2. avgusta U Gradskom parku Klovn Šašavko priredio je nezaboravan spektakl za sve mališane.
Organizatori su i za predstojeći vikend pripremili program prilagođen svim uzrastima i ukusima.
Petak 8. avgust je rezervisan za najmlađe, koji će se zabaviti uz pozorišnu predstavu „Maša i medved“ u sali Centra za kulturu.
U subotu 9. avgusta sve Belocrkvane, ali i goste našeg grada, u Gradskom parku muzikom će zabavljati Dragan Stan.
Nedelja 10. avgust proteći će takođe u znaku muzike, ovog puta uz zvuke tamburice. U muzičkom paviljonu Gradskog parka nastupaće tamburaški orkestar „Peta žica“.
Sva dešavanja počinju u 20.30 časova.
(Pančevac)