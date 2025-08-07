Mural tolerancije krasi binu u Sportskom centru Dolina

Etno bazar "Omoljačka cipovka" 12. avgusta
U Sportskom centru Dolina u Padini oslikan je novi mural koji već privlači pažnju meštana i posetilaca. Na inicijativu Fudbalskog kluba Dolina, a u realizaciji članova Udruženja slikara „Žeđ“, nastalo je umetničko delo koje nosi snažnu poruku – tolerancija, prenosi RTV Kovačica.
Ova umetnička intervencija na bini nije samo ukras, već i simbol zajedništva i međusobnog poštovanja. Mural će, bez sumnje, dodatno obogatiti ambijent predstojeće manifestacije Dani Padine, koja se tokom avgusta i septembra održava u ovom mestu.
(Pančevac)
