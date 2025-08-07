Fanfara KUD “Đorđe Košbuk” Grebenac obeležava 100 godina postojanja

Kulturno umetničko društvo “Đorđe Košbuk” iz Grebenca u saradnji sa Fondacijom “Protopop Traian Oprea” organizuje proslavu jubileja – 100 godina od osnivanja fanafara u okviru KUD-a.

Svečano obeležavanje jubileja posvećeno muzičkoj tradiciji i lokalnoj tradiciji će se održati u nedelju 10. avgusta sa početkom u 20 sati u sali KUD “Đorđe Košbuk” u Grebencu.

Duvački ansambl КUD „George Кošbuk“ iz Grebenca osnovan je 1925. godine u okviru kulturno umetničkog društva „Plugrul“ koji je kasnije promenio naziv u КUD „George Кošbuk“. Od osnivanja do danas ansambl neprekidno radi, učestvuje na svim manifesacijama u selu i u opštini Bela Crkva). Nastupaju na raznim festivalima širom Srbije kao i u Rumuniji. Dobitnici su brojnih priznanja i nagrada.

(Pančevac)