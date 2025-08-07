„GastroFest 2025“ 9. avgusta u Lokvama

Drugi festival gastronomije sa takmičarskim karakterom održaće se u subotu 9. avgusta, sa početkom u 16 časova, na školskom fudbalskom terenu u Lokvama.

Pozivamo sve zaljubljenike u kuvanje, tradiciju i dobro druženje, da učestvuju na drugom izdanju festivala GastroFest. Svaka ekipa sprema jelo po svom izboru, ali ovogodišnji akcenat, sem tradicionalnog gulaša, biće na tradicionalnim rumunskim jelima.

Ekipe same obezbeđuju sve što im je potrebno za pripremu jela, uključujući namirnice, začine, posuđe, pribor za kuvanje i dekoraciju štanda. Prijave su otvorene do četvrtka, 7. avgusta, putem telefona 064/128-6907 (Darian).

Broj mesta je ograničen – prijava je obavezna. Kotizacija se ne naplaćuje.

Organizator obezbeđuje:

– Tendu 3x3m za svaku ekipu

– Kecelju sa logom GastroFesta za glavnog kuvara

– Jednu majicu sa logom GastroFesta za ekipu

– Muziku uživo i veselu atmosferu za sve posetioce i takmičare

Nagrade:

– Najukusnije jelo

– Najlepše dekorisan štand

– Najveseliju ekipu

– Specijalna nagrada za najbolje tradicionalno rumunsko jelo

– Tradicija, timski duh i bogatstvo ukusa

„Sve to nas i vas očekuje na GastroFestu 2025 u Lokvama. Pridružite se, pokažite kulinarsku kreativnost i uživajte u nezaboravnom danu“, dodaju organizatori.

(Pančevac)