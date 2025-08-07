Pančevo i Vršac u projektu dekarbonizacije grejanja

Očekuje se da se radovi završe u naredne tri godine, dok će prvi tenderi biti objavljeni početkom naredne godine.

Delegacija Ministarstva rudarstva i energetike razgovarala je u utorak sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj i konsultantima o početku realizacije projekta koji ima za cilj dekarbonizaciju sistema daljinskog grejanja u Srbiji kroz uvođenje obnovljivih izvora toplotne energije.

Kako je saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike, obnovljivi izvori toplotne energije kroz ovaj projekat uveli bi se u Pančevu, Vršcu, Bečeju, Bogatiću, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Novom Pazaru i Paraćinu.

U navedem gradovima i opštinama u sistemima daljinskog grejanja fosilna goriva će se zameniti obnovljivim izvorima energije, uključujući geotermalnu energiju, korišćenje otpadne toplote, toplotnih pumpi, solar-termal sistema.

„Da bismo dekarbonizovali energetski sektor osim proizvodnje električne energije, potrebno je da sprovodimo mere i u sektoru daljinskog grejanja. Time se smanjuju emisije štetnih gasova, štiti životna sredina, smanjuju troškovi grejanja, ali se i oslanjamo na domaće resurse, poput geotermalne energije. Osim zamene energenata, vršiće se i modernizacija podstanica kao i proširenje mreže cevovoda čime će više građana moći da se priključi na sisteme daljinskog grejanja u gradovima gde ćemo unaprediti daljinsko grejanje“, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Nakon realizacije projekta toplotna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije u Srbiji će se udvostručiti, dok će se emisije SO2 smanjiti za 13.200 tona godišnje, a naredni koraci su priprema tendera i izbor izvođača radova. Očekuje se da se radovi završe u naredne tri godine, dok će prvi tenderi biti objavljeni početkom naredne godine.

Projekat je vredan 40,5 miliona evra i finansira se iz zajma Evropske banke za obnovu i razvoj i donacija Švajcarske Konfederacije (SECO), Vlade Austrije i Regionalnog programa energetske efikasnosti (REEP) EU.

(Pančevac)

