Servisne informacije Južni Banat

Isključenje struje u Plandištu 10. avgusta

10:30

09.08.2025

Foto: Pixabay

Elektrodistribucija doo Beograd, Ogranak Pančevo, Pogon Vršac Obaveštavaju korisnike u Plandištu da će doći do prekida u isporuci električnom energijom, zbog radova na distributivnoj mreži i neplaniranih zastoja usled loših vremenskih uslova.

Prekid u isporuci električne energije za celu opštinu Plandište (osim naselja Margita) zakazan je za nedelju 10. avgusta 2025. godine u periodu od 8 do 13 časova.

Operater zadržava pravo da promeni termin prekida električne energije ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali.
(Pančevac)

