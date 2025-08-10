11 „pevajućih“ mužjaka duž jezera Slatina i  Sigetskog prelaza

Ugrožen ali prisutan, Na Pečenoj slatini u Barandi njegova populacija je još brojna i ovaj lokalitet je za vodenog bika jedno od najznačajnijih gnezdilišta na nacionalnom nivou.

Vodeni bik ili bukavac (Botaurus stellaris) je vrsta čaplje srednje veličine, robusne građe, jakog kljuna koji podseća na bodež i koja obitava u vlažnim tršćacima plitkih močvara. Ime duguje specifičnom dubokom oglašavanju mužjaka u reproduktivnom periodu koje podseća na riku bika, prenosi Glas Opova.

Uglavnom ga čujemo, a ređe viđamo jer je dobro kamufliran u trsci, žućkastosmeđe boje sa crnim i braon šarama, a kada je otkriven često je u pozi da mirno stoji kljuna podignutog ka nebu.

Vodeni bik je strogo zaštićena vrsta. Gnezdi se od 20. aprila do 30. juna, uglavnom u Vojvodini, ali nigde nije brojan.

U našem kraju gnezdi se na ribnjacima u Sakulama, Barandi i Čenti, zatim Rakitašu – Velikoj slatini u Opovu ali je zbog devastiranja tih ribnjaka i nestanka staništa (košenja/spaljivanja trske i isušivanja ribnjačkih bazena) postao malobrojan. Ipak, na Pečenoj slatini u Barandi njegova populacija je još brojna i ovaj lokalitet je za vodenog bika jedno od najznačajnijih gnezdilišta na nacionalnom nivou. Tako je, na primer, ovog proleća, samo na jednom, relativno krakom transektu duž jezera Slatina i Sigetskog prelaza, izbrojano 11 „pevajućih“ mužjaka.

(Glas Opova)