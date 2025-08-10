Južni Banat

11 „pevajućih“ mužjaka duž jezera Slatina i  Sigetskog prelaza

Ugrožen ali prisutan, Na Pečenoj slatini u Barandi njegova populacija je još brojna i ovaj lokalitet je za vodenog bika jedno od najznačajnijih gnezdilišta na nacionalnom nivou.

10.08.2025

FOTO: Vodeni_bik/Č.Vučković/Glas Opova

Vodeni bik ili bukavac (Botaurus stellaris) je vrsta čaplje srednje veličine, robusne građe, jakog kljuna koji podseća na bodež i koja obitava u vlažnim tršćacima plitkih močvara. Ime duguje specifičnom dubokom oglašavanju mužjaka u reproduktivnom periodu koje podseća na riku bika, prenosi Glas Opova.

Uglavnom ga čujemo, a ređe viđamo jer je dobro kamufliran u trsci, žućkastosmeđe boje sa crnim i braon šarama, a kada je otkriven često je u pozi da mirno stoji kljuna podignutog ka nebu.

Vodeni bik je strogo zaštićena vrsta. Gnezdi se od 20. aprila do 30. juna, uglavnom u Vojvodini, ali nigde nije brojan.

U našem kraju gnezdi se na ribnjacima u Sakulama, Barandi i Čenti, zatim Rakitašu – Velikoj slatini u Opovu ali je zbog devastiranja tih ribnjaka i nestanka staništa (košenja/spaljivanja trske i isušivanja ribnjačkih bazena) postao malobrojan. Ipak, na Pečenoj slatini u Barandi njegova populacija je još brojna i ovaj lokalitet je za vodenog bika jedno od najznačajnijih gnezdilišta na nacionalnom nivou. Tako je, na primer, ovog proleća, samo na jednom, relativno krakom transektu duž jezera Slatina i  Sigetskog prelaza, izbrojano 11 „pevajućih“ mužjaka.

(Glas  Opova)

