Bela Crkva: Novi ultrazvuk za pedijatriju

U Dom zdravlja „Bela Crkva“ stigao je nov ultrazvučni aparat za pedijatriju, a sredstva za ovu nabavku obezbeđena su po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, za finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2025. godini.

Za nabavku ultrazvučnog aparata, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo opredelio je 4,8 miliona dinara, kaže dr Emina Minić, v.d. direktora Doma zdravlja „Bela Crkva“.

„Ovaj novi aparata poboljšaće službu pedijatrije, pre svega za ultrazvučne preglede kukova kod dece. Koristim priliku da se zahvalim Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, kao i lokalnoj samoupravi opštine Bela Crkva, koja je uvek uz nas“ – naglasila je dr Emina Minić.

Novi savremeni ultrazvučni aparat na belocrkvanskoj pedijatriji zamenio je aparat preko 25 godina, koji je do sada korišćen.

„Aparat je precizniji i efikasniji, automatski meri uglove kukova, njime se može raditi i ultrazvuk abdomena, skrining bubrega, štitne žlezde. Srećna sam što je naša služba dobila nov aparat, za razliku od starog koji smo nasledili od službe radiologije“ – kaže dr Borislava Munćan, specijalista pedijatar.

Ova donacija će doprineti unapređenju rada ustanove i omogućiti efikasniju brigu o zdravlju pacijenata, pre svega najmađih.

(Pančevoinfo)