Turnir u basketu 3×3 Vršac 2025: Besplatno učešće, prijave do 25. avgusta

I ove godine Vršac će biti domaćin popularnog turnira u basketu 3×3, koji će se održati od 29. do 31. avgusta na Gradskom trgu, u organizaciji Sportskog saveza Vršca i pod pokroviteljstvom Grada Vršca.

Takmičenje će se odvijati u pet starosnih kategorija, u muškoj i ženskoj konkurenciji: Mlađi pioniri/pionirke (2013–2014. godište)

Pioniri/pionirke (2011–2012. godište)

Kadeti/kadetkinje (2009–2010. godište)

Juniori/juniorke (2007–2008. godište)

Seniori/seniorke (2006. godište i stariji)

Svaka ekipa može imati najviše četiri člana – tri igrača i jednog rezervnog. Igrač može nastupiti samo za jednu ekipu i u jednoj kategoriji. Turnir se igra po zvaničnim FIBA 3×3 pravilima, a svaka ekipa koja ih ne bude poštovala biće automatski diskvalifikovana.

Učešće na turniru je besplatno za sve kategorije, a prijave se vrše isključivo elektronski, popunjavanjem formulara putem linka koji je priložen uz zvanični raspis turnira.

Rok za prijavu ekipa je ponedeljak, 25. avgust do 12 časova, nakon čega će biti objavljene grupe i satnica utakmica.

Sve dodatne informacije dostupne su na sajtu Sportskog saveza Vršca: www.ssvs.org.rs

(Pančevac)