Vučić: Izbori će biti kada to odluče nadležni državni organi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon prijema učesnika kampa “Srbija te zove 2025” odgovarao na pitanja medija.

Upitan o izborima, Vučić je rekao da će oni bti kada nadležni državni organ bude doneo odluku u skladu sa Ustavom i zakonom.

Na pitanje novinara N1 zašto se plaši da raspiše izbore, Vučić kaže da to nije pitanje, već konstatacija.

– Vi ste deo medijske platforme koja učestvuje u pokušaju rušenja legitimne vlasti. Odgovoriću sa potpunim mirom. Nije pitanje što me nazivaju kukavicom. Podsetiću građane Srbije. U decembru kada sam shvatio da su u pitanju demonstracije organizovane i plaćene spolja, da je reč o obojenoj revoluciji, rekao sam da možemo da idemo na savetodavni referendum. Samo 50 odsto plus 1 glas, i ja odlazim. Odbili su i rekli da je to zamka. Onda sam ponudio izbore, odbili su. Onda su nas šest meseci lagali sve vreme kako neće izbore i ne bave se politikom, i postavljali lažna pitanja, tobože ih je nešto drugo interesovalo. A zanimala ih je samo politika. I pri tome su maltretirali građane i blokirali puteve. Na kraju napravili brlog i svinjce od naših fakulteta. Ali ni to im nije bilo dovoljno. Pa su nastavili maltretiranje građana, obilaženje po kućama i šikaniraju ih na svakom mestu, a njihova jedina greška je što misle drugačije – kazao je Vučić.

Predsednik ističe da postoje tri tačke napada.

– Pogledajte blokadere tužioce i sudije. Vidite šta napadaju. Jedan predmet treba da sruši sve kineske investicije i saradnju sa Kinom. Napadaju Generalštab da sruše saradnju sa Trampom. I sledeći je rušenje Turskog toka i saradnje sa Rusijom. Jasno vam je ko to organizuje. Direktno tri tačke napada, samo da ne sme ni sa kim drugim da se sarađuje, i da odrede ko je gazda u Srbiji, a da to ne sme da bude niko osim njih – kazao je on.

Što se izbora tiče, Vučić kaže da je lepo što su se setili ko im je nadležan sada.

– Ja sam mislio da su im nadležni Bartulica i Picula. Ja sam govorio da su u pitanju istaknute ustaše. A to su njihova braća, istaknuti ljudi. A ja kao njihov predsednik nisam udostojen ni razgovora. Veoma su hrabri, posebno kada napadaju žene. A što se izbora tiče, biće kada nadležni državni organ donese odluku. A na izborima oni će verovatno da pobede, po istraživanjima kažu da su veliki favoriti. Ja im to priznajem, ali ne mogu da mi oduzmu pravo da se borim protiv onih koji bi da naprave svinjac i brlog od ove zemlje. Ali prvo da prebrojimo glasove iz kutija, pa ćemo onda da proglašavamo pobede – rekao je predsednik.

Istakao je da je on odgovoran pred Ustavom i zakonom, a ne pred onima koji su od Srbije pokušali da naprave brlog kao što su uradili od fakulteta.

-Moramo puno da radimo i slavimo pobede, to je naš posao, a izbore ćemo imati svakako pre ustavnog i zakonskog roka, poručio je Vučić.

(Pančevac)