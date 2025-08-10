Sve više žrtava turističkih prevara: JUTA savetuje kako da prepoznate lažne ponude

Poslednjih godina raste broj slučajeva turističkih prevara preko interneta i društvenih mreža. Od početka ove sezone, Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije (JUTA) primila je šest prijava građana koji su uplatili smeštaj, a on uopšte ne postoji. Najčešće je reč o oglasima koji nude nerealno povoljne uslove — apartmane uz more za 50 evra po noćenju, često na lokacijama koje ne odgovaraju stvarnosti.

Vladimir Vlaho iz JUTE kaže za RTS da je jedini pouzdan način da se izbegnu prevare putovanje preko licenciranih turističkih agencija koje obezbeđuju zakonsku zaštitu i garanciju putovanja.

Vladimir Vlaho iz JUTE ističe da je prvi znak sumnje nerealno niska cena, jer apartman na atraktivnoj lokaciji za 50 evra dnevno čak i van sezone nije realna ponuda.

“Prvi alarm da nešto nije u redu je nerealno niska cena. Ako ponuda deluje predobro da bi bila istinita, najverovatnije nije. Apartman za četvoročlanu porodicu uz more za 50 evra dnevno? Ni van sezone to nije realno. To je cena ispod svakog osnovnog troška”, objašnjava Vlaho i dodaje da turisti moraju biti izuzetno oprezni kada putovanje organizuju sami, bez agencije.

On dodaje da, ukoliko se putnik odluči za rezervaciju preko interneta, nikada ne bi trebalo da uplaćuje novac unapred bez zvaničnog ugovora ili garancije.

“Sve je više slučajeva u kojima ljudi uplate aranžman, a na licu mesta shvate da smeštaj ne postoji. Ili je na potpuno drugoj lokaciji, ili ne izgleda ni približno kao sa fotografija. Najgora je varijanta kada dođete, a apartman ne postoji”, upozorava Vladimir Vlaho iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije.

Kako se zaštititi?

Najbezbedniji način za rezervisanje putovanja i smeštaja je preko registrovanih i licenciranih turističkih agencija.

“Agencije su u obavezi da imaju licencu, garanciju putovanja i osiguranje. Ukoliko dođe do bankrota, putnici imaju pravo da potraže svoj novac preko osiguravajućih kuća”, ističe gost Jutarnjeg programa.

Neregistrovani smeštaji nose veliku opasnost

Građani koji samostalno organizuju putovanje, najčešće preko društvenih mreža ili odlaskom “od vrata do vrata”, nemaju mogućnost da provere da li je objekat legalan. To predstavlja veliki rizik za njihovu bezbednost, jer neregistrovani objekti ne podležu kontrolama i ne poseduju adekvatne dozvole za rad.

“Ukoliko putujete u privatnom aranžmanu, praktično nemate način da proverite da li je smeštaj legalan. Vlasnici nisu u obavezi da vam dostave dozvolu za rad, a često to ni ne žele. Najbezbedniji način za rezervisanje putovanja i smeštaja je preko registrovanih turističkih agencija”, upozorava Vlaho.

On podseća da je upravo jedan takav “privatni” smeštaj u Asprovalti bio objekat u kom je juče došlo do eksplozije plinske boce. U incidentu je povređeno pet srpskih turista, od kojih su dvoje zbrinuti u bolnici u Solunu.

“Taj objekat nije imao dozvolu za rad. Turisti su došli, dobili dobru cenu, i onda se dogodilo šta se dogodilo. Srećom, svi su van životne opasnosti”, ukazuje Vlaho.

Šta da radite ako ste već prevareni?

Ukoliko ste rezervisali smeštaj preko društvenih mreža, a na terenu ustanovite da ste prevareni, mogućnosti su ograničene.

“Možete prijaviti slučaj lokalnoj turističkoj inspekciji, ali to vam svakako kvari odmor. JUTA nema nadležnosti da pomaže u tim situacijama — možemo pomoći samo savetima”, navodi Vlaho.

Saveti za izbegavanje prevara

Jedini pouzdan način da se izbegnu prevare je putovanje preko licenciranih turističkih agencija koje obezbeđuju zakonsku zaštitu i garanciju putovanja. JUTA savetuje građane da:

Provere da li agencija ima licencu i garanciju putovanja.

Ne uplaćuju novac na osnovu oglasa bez validnog ugovora.

Ne rezervišu smeštaj preko nepoznatih profila na društvenim mrežama.

Provere da li je agencija registrovana u APR-u (Agenciji za privredne registre).

U slučaju da agencija bankrotira, putnici koji su putovali preko licencirane agencije imaju pravo na nadoknadu iz osiguranja, u skladu sa zakonom.

