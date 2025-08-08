U stanu jedne zgrade u Pančevu, policija je pronašla telo žene u poodmakloj fazi raspadanja. Zbog stanja u kojem je pronađena, identitet preminule nije mogao odmah da se utvrdi, ali se sumnja da je reč o stanarki koju komšije nisu videle više od godinu dana, prenosi Blic.

U stanu u zgradi u Pančevu pronađeno je beživotno telo žene, za koju se sumnja da je M.S. (rođena 1957.), osoba koja je živela u tom stanu. Dežurni javni tužilac naložio je hitnu obdukciju tela, kako bi se utvrdio uzrok smrti I DNK veštačenje kako bi se utvrdio identitet lica.

Prema informacijama dostupnim redakciji „Blic TV“, policiju je kontaktirao rođak žene iz Beograda i rekao da skoro godinu dana nije uspeo da se čuje sa njom.

Policija i vatrogasci su, u prisustvu svedoka, obili stan koji je bio uredno zaključan i unutra pronašli telo u fazi raspadanja. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva biće sprovedena obdukcija, ali prema nezvaničnim informacijama, nema znakova nasilja.

„Imala je jednu mačku, nije imala dece“

Komšije kažu da su mislili da je žena otputovala, da su čak i roletne na jednom od prozora bile podignute, ali da nisu posumnjali da se dogodilo nešto ozbiljno.

– Živela je ovde sigurno više od deset godina, ali je slabo komunicirala sa komšijama. Znači, imala je jednu mačku, to je to, a rodbinu nije imala, nije imala dece, nije imala nikoga. Niko nije mogao da joj priđe, da bismo znali šta se dešava sa ženom. Mislim, sretala sam je kad idem u prodavnicu i tako to, i na ulazu, ali nije se javljala. Jednostavno, žena je odlazila, dolazila, nekada po par meseci nije bila tu, i to je bio razlog – rekla je komšinica Stevanka Karanjac.

Blic nezvanično saznaje da je žena umrla pre više od godinu dana, ali da će posle obdukcije biti sve jasno. Preminula žena stanovala je u ovoj zgradi više od decenije.

Najviše se družila sa komšijom iz susednog stana, čovekom koji je takođe preminuo pre izvesnog vremena. Nekada je komšiluk bio kao deo porodice – prvi oslonac, prva pomoć u nevolji. Danas, međutim, zidovi između stanova postali su barijere. Otuđenje koje se uvuklo u svakodnevicu ide toliko daleko da neko može da umre, a da niko iz hodnika, zgrade, ulice – to i ne primeti.

– To je ubrzan tempo života, nemanje vremena. Nemanje vremena, ne samo da se posvetimo svojoj porodici u smislu intimnih odnosa, a kamoli da to širimo na komšije i na prijatelje. Drugi društveni razlog je ono što se i istraživanja pokazuju, jeste da jurimo sve više taj individualizam i neke kulture uspeha. I onda opet nemamo vremena da se posvetimo drugim ljudima, nego smo isključivo fokusirani na sebe i na svoju karijeru, na stvaranje novca – kaže Nikolina Janjić, psihološkinja.

Fenomenološki gledano – otuđenje nije samo posledica užurbanog života, već gubitak osećaja zajedništva. Kao da više ne živimo jedni pored drugih, već paralelno, u sopstvenim mehurima, naglašavaju psiholozi.

– Stvarno verujem da je ključ u balansu i ono što se nekako kosi sa našom kulturom jeste da smo mi sa ovih prostora kolektivna kultura i da se do pre 10-15 godina mnogo cenilo to zajedništvo i zapravo naša uloga u zajednici, a sada kada jurimo taj individualizam to se gubi i mislim da je jako važno u svemu ovome da zapravo radimo na sebi i da to slobodno vreme koje imamo provodimo kvalitetno tako što ćemo da ulažemo u odnose, a ne samo u materijalne stvari – dodaje Janjić.

Psiholozi ukazuju da moderni način života forsira individualizam, zatvaranje u sopstveni prostor, fokus na lične obaveze i digitalni svet. Dok je ranije zgrada bila mala zajednica – danas je tek skup stanara koji deli isti krov, ali ne i osećaj pripadnosti. Možda je vreme da opet pogledamo oko sebe, da pokucamo na vrata, ne zato što nam nešto treba, već da proverimo da li je sa komšijom ili komšinicom sve u redu.

(Pančevac/Dnevnik/BlicTV)