Ovo je 5 najboljih dodatnih poslova koji će vam doneti novac

Često možete doći u situaciju da vaša teško zarađena plata ne prati vaše rashode. Niste jedini koji to osećaju. Nedavna anketa Ci-Bi-Es Njuza pokazuje da većina Amerikanaca ne oseća samo inflaciju – oni ne veruju da njihove plate drže korak sa njom.

Šta možete da uradite ako osetite negativan uticaj inflacije na vaš bankovni račun? Jedno rešenje je da zaradite više novca. To ne znači da se morate prijaviti za drugi posao sa punim radnim vremenom ili uopšte prihvatiti rad za drugog šefa. Umesto toga, postoji nekoliko načina na koje možete zaraditi dodatni novacu slobodno vreme.

Postoji nekoliko načina da zaradite novac u slobodno vreme, kaže Don-Mari Džozef, osnivač kompanije „Estejt planing end prezervejšn“. Evo pet opcija koje treba razmotriti:

1. Popunjavanje plaćenih anketa

U današnjem digitalnom svetu, podaci su jedna od najvrednijih dostupnih roba – i kompanije su spremne da plate da bi ih dobile. Jedan od načina na koji kompanije dobijaju podatke koji su im potrebni su ankete.

Jedan „jednostavan način da zaradite novac u slobodno vreme jeste da učestvujete u onlajn anketama“, kaže Joseph.„Postoje agencije koje će vam platiti za popunjavanje anketa“.Prijavite se kod jednog ili više provajdera anketa. Kada se registrujete, obično ćete popuniti anketu o sebi. Odatle će vas kompanija sa kojom odlučite da radite obavestiti kada budu dostupne nove plaćene ankete. Jednostavno uzmite dostupne ankete i zaradite novac za to.

2. Postanite online tutor

Tutori igraju važnu ulogu u obrazovnom sistemu. Bez obzira da li je učenik u osnovnoj školi ili na fakultetu, mnogi jednostavno ne bi bili uspešni bez pomoći mentora. Ako imate duboko znanje o nekoj temi, razmislite o korišćenju svog znanja da zaradite novacdok potencijalno možete da doživotno promenite živote učenika sa kojima radite. Relativno je jednostavno postati online tutor. Web lokacije kao što su „Tutor.com“, „TutorMe“ i „Preply“ plaćaju stručnjake za tutorske usluge. Kada se prijavite, provajder kojeg odaberete će vam postavljati pitanja o vašim oblastima stručnosti i testirati vaše znanje. Ako prođete test, bićete spremni da zaradite novac kao online tutor. A možete mentorisati i na engleskom jeziku.

3. Prodajte fotografiju

Da li volite da slikate svoju okolinu? Da li su vam prijatelji i porodica rekli da imate oko za fotografiju? Zašto ne zaradite dodatni novac radeći ono što volite?

Postoji mnogo weblokacija koje deluju kao brokeri slika. Možete postaviti svoje slike na oveweblokacije i zaraditi honorare svaki put kada ih neko kupi. Na primer, „Getti Images“ plaća procenat u rasponuod 25 odsto do 45 odsto.Postoji nekoliko brokera slika na mreži koje možete izabrati. Prijavite se za nekoliko najuglednijih opcija koje pronađete i počnite da otpremate svoju fotografiju. Zatim jednostavno sačekate da počne prodaja dok snimite još slika i ponovite proces.

4. Prodajte svoje neželjene predmete

Ako ste nedavno prekopali svoju garažu, tavan ili orman, možda ste pronašli nekoliko vrednih stvari koje više ne koristite. Te stvari su prilike da zaradite novac u slobodno vreme. Da biste započeli, pratite ove korake:

– Pronađite predmete koje posedujete, ali ih više ne koristite.

– Očistite predmete ako je potrebno.

– Pretražite onlajn pijace kao što su Ebay i Facebook Marketplace da biste saznali za koliko novca se vaši artikli prodaju na današnjem tržištu.

– Stavite predmete na jednobojnu pozadinu i slikajte iz svih uglova.

– Navedite artikle po fer ceni na online prodavnici po vašem izboru.

– Ako koristite više od jedne online prodavnice, obavezno izbrišite proizvod sa svih njih kada se proda.

– Pošaljite predmet kada se proda.

5. Pretvorite svoj hobi u novac

„Ako imate malo slobodnog vremena i želite da zaradite dodatni novac, možda bi bilo vredno da svoj hobi pretvorite u sporednu zaradu“, kaže Džuli Bekam, AVP finansijskog obrazovanja i razvoja i službenik za strategiju. „Uz odgovarajuću pripremu, savete i istraživanje, vaš najnoviji hobi ima potencijal da postane izvor prihoda pre nego što to shvatite“.

(Dnevnik/Krstarica)