Slovački etno muzej Petraš: Izložbi slovačkih košulja 16. avgusta

Slovački etno muzej “Petraš“ u Padini predstavlja pravu riznicu antikviteta starih gotovo tri veka, kao i predmeta koji su činili svakodnevni život stanovnika Padine još od njihovog doseljenja 1806. godine što ga čini jedinstvenim mestom u celoj Vojvodini.

U susret izložbi slovačkih košulja, koja će biti održana 16. avgusta u dvorištu muzeja u okviru manifestacije Dani Padine, Pavel Petraš je za RTV Kovačica podelio svoja razmišljanja o značaju očuvanja kulturne baštine.

(RTV Kovačica)