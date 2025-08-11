Velika Greda: Udruženim snagama do lepšeg i uređenijeg sela

PLANDIŠTE – U naseljenom mestu Velika Greda nastavljeno je sa izvođenjem radova na uređenju javnih površina i sanaciji pristupnih staza ispred javnih ustanova. Izvođenje radova relizuje se zahvaljujući angažmanu članova Saveta MZ Velika Greda i meštana ovog naseljenog mesta.

Radovi se trenutno izvode na delu javne površine ispred Crkve i parohijskog doma i obuhvataju kompletnu sanaciju pristupnih staza i betoniranje pešačke zone.

View this post on Instagram A post shared by Vršac Online (@vrsaconline)

„Način na koji radi Savet MZ Velika Greda i saradnja sa meštanima Velike Grede je svetli primer kako predstavnici lokalne samouprave treba da sarađuju sa savetima MZ i udruženjima građana. Samo zajedničkim snagama možemo mnogo da uradimo na unapređenju života naših sugrađana. Pored uređenja javnih površina, naši sugrađani nam često pomažu i na poslovima uređenje dečijih igrališta, košenjem travnatih površina, betoniranjem staza i prelaza preko naseljskih saobraćajnica. Malim gestom i sa puno dobre volje doprineli smo da se jedan deo pešačkih staza u potpunosti uredi i pripremi za betoniranje i sanaciju. Zahvalio bih se svim učesnicima ove naše male radne akcije i pozvao bih sve meštane Velike Grede da se pridruže i podrže naše napore da selo u kom živimo učinimo lepšim i uređenijim“, istakao je Ivica Brkić, predsednik Saveta MZ Velika Greda.

(Vršaconline)