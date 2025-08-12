Lokve: Evo kako je bilo na 2. Gastro festu

za našu slavu, ovde dolaze ljudi iz Švajcarske, Nemačke, Amerike. Veoma je važno da se svi skupimo i družimo, tome služi ova manifestacija , rekao je Darijan Tapalaga, predsednik OO “Gastro festa”.

U Lokvama je održan drugi po redu “Gastro fest” u organizaciji Mesne zajednice Lokve, Generalnog konzulata Rumunije u Vršcu, Turističke organizacije Alibunar i opštine Alibunar. Gastronomska manifestacija imala je međunarodni karakter, a učesnici su se takmičili u pripremi tradicionalne srpske i rumunske hrane.

“Gastro fest“ u Lokvama, jedna od novijih manifestacija opštine Alibunar, još jednom je oduševio ljubitelje dobrog zalogaja. Gastronomsko okupljanje ovog puta proteklo je u znaku rumunske tradicionalne kuhinje i kvalitetnog druženja, a privuklo je pažnju brojnih učesnika i gostiju iz Srbije, Rumunije, ali i drugih zemalja, rekao je Darijan Tapalaga, predsednik organizacionog odbora “Gastro festa”, za RTV Pančevo.

-Lokve kao selo ima puno stranaca, a preko leta, za našu slavu, ovde dolaze ljudi iz Švajcarske, Nemačke, Amerike… Veoma je važno da se svi skupimo i družimo, tome služi ova manifestacija .

-U saradnji sa konzulatom Rumunije u Vršcu ove godine smo organizovali da akcenat bude na tradicionalnim rumunskim jelima

– Ima dvadeset tri ekipe koje se takmiče, a imamo tri ekipe iz Rumunije, tačnije iz Moravice. Najzanimljivije je što će jedna od tih ekipa za ovu priliku praviti svoj specijalitet sa kobasicama, koji će deliti svim okupljenim ljudima.

Manifestaciju je posetila i predsednica opštine Alibunar, Zorana Bratić. Ona je istakla da se ovakvim događajima na najbolji način čuva i neguje tradicija našeg podneblja.

– Danas smo se skupili ovde drugi put zaredom, što sa ponosom mogu da kažem da prerasta u tradiciju, drugi Gastro fest po redu, u organizaciji Mesne zajednice Lokve. Ima dosta ljudi iz Rumunije, sa naše teritorije, iz okolnih mesta. Upravo zbog cilja koji imaju, a to je promocija očuvanja tradicije i kulture našeg bratskog rumunskog naroda.

Za najuspešnije učesnike “Gastro festa” pripremljene su i prigodne nagrade – i to u više kategorija – za najbolje jelo, najbolje rumunsko jelo, najlepše ukrašeni stand, pa čak i najveseliju ekipu.

Manifestaciju su podržali Mesna zajednica Lokve, Turistička organizacija Alibunar i opština Alibunar.

