16. Dani Kuštilja: Pesma, igra i radost zajedništva

Posetioci su na tradicionalnim 16. „Dani Kuštilja“ imali priliku da posete štandove udruženja žena iz naseljenih mesta Banata. One su, na svojstven način, kroz lične rukotvorine, prikazale tradiciju svog kraja.

Pre samog otvaranja manifestacije, štandove je, u pratnji domaćina, posetila i gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović. Gradonačelnica je iskoristila priliku da porazgovara sa ovogodišnjim izlagačima.

U zvaničnom delu festivala, prisutne je najpre pozdravio predsednik Saveta mesne zajednice Kuštilj i dugogodišnji predsednik KUD „Mihaj Eminesku“ Viorel Balađan. Potom su se obratili potpredsednik Nacionalnog saveta rumunske nacionalne zajednice u Srbiji dr Trajan Kačina, kao i vicekonzul Rumunije Daniel Bala. Festival je zvanično proglasila otvorenim gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

„Veoma me raduje što smo se i večeras, u ovako velikom broju, okupili u mestu, koje vekovima čuva svoju dušu, svoju pesmu i svoj običaj, u našem Kuštilju. Sa ponosom mogu da kažem da ovaj mali biser našeg grada, svake godine u ovo vreme, postaje veliko stecište kulture i prijateljstva. Veliko je zadovoljstvo što, uz domaćina manifestacije Dani Kuštilja, KUD „Mihaj Eminesku“, imamo čast da ugostimo i naše drage prijatelje iz susedne Rumunije. Ovo je prilika da jedni drugima pokažemo ono što najviše volimo, a to su pesma, igra, i radost zajedništva. Posebno bih pozdravila i naše drage dame iz udruženja žena, koje su svojim trudom ovu manifestaciju učinile još lepšom i bogatijom.

Grad Vršac, kao sredina koja se ponosi bogatstvom svog nacionalnog mozaika, zna da je pravi napredak moguć samo onda kada svako selo, svako mesto i svaka zajednica imaju jednake uslove za život. Lokalna samouprava će uvek biti vaš partner, u kulturi, obrazovanju, sportu i svim aktivnostima, koje čuvaju i razvijaju našu lokalnu zajednicu. Posebno sam ponosna na rumunsku nacionalnu zajednicu, koja je svojim radom, talentom i ljubavlju prema tradiciji duboko ugrađena u identitet našeg grada. Svim posetiocima želim da poručim, uživajte u svakom zvuku, u svakom koraku igre i u svakom osmehu koji će se večeras sa ove letnje pozornice širiti našim Kuštiljem“, istakla je u svom obraćanju gradonačelnica Mitrović i potom uputila iskrene čestitke organizatorima, a učesnicima poželela uspešne nastupe, nova prijateljstva i nezaboravne trenutke tokom boravka u Kuštilju.

Posle ceremonije svečanog otvaranja, počeo je tradicionalni koncert rumunske nacionalne muzike, na kojem su, pored domaćina KUD „Mihaj Eminesku“ iz Kuštilja, ove godine učestvala i dva kuturno umetnička društva iz Dete, kao i po jedno iz Rešice i Oravice.

U okviru manifestacije, Kuštilju igrao se memorijani turnir u fudbalu i održana je i tradicionalna gulašijada.

(Evršac)