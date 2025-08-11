Inovator iz Debeljače rešio problem navodnjavanja

Olas Andraš je na otpadu je kupio stari moped i uz minimalna ulaganja napravio je svoj mobilni solarni zalivni sistem.

Suša će ove godine uzeti veliki danak u našoj poljoprivredi, a Olas Andraš iz Debeljače pre tri godine odlučio je da sam nešto uradi i napravi svoj mobilni zalivni solarni sistem kako bi smanjio troškove za gorivo, a poboljšao prinose. Za kratko verme ova investicija mu se u postpunosti isplatila.

Olas je na otpadu je kupio stari moped i uz minimalna ulaganja napravio je svoj mobilni solarni zalivni sistem. Kupio je 5 solarnih panela od 375 vati koji mu konstantno daju 3,5 kilovata zelene energije. Potrebno mu je samo nekoliko minuta da ih rasklopi i da ide sa njive na njivu i da navodnjava svoje useve. Ovaj mladi poljoprivrednik kaže da ima i vodeni top koji sad takođe radi na solarnu energiju:

– Ideju sam dobio jer sam mnogo goriva trošio, a gorivo poskupelo i odlučio sam ovako nešto da uradim kako bih smanjio troškove. Od ujutru od 7 sati kad svane, pa do uveče bez prestanka zalivam, radi ceo dan i dok ima sunca može da se koristi i da se zaliva. Sve sam sam uradio, naučio sam od oca metalostrugara i metalostrugarski zanat koji mi je sad dobro došao i koliko sam novca imao toliko sam ulagao, a na kraju se sve isplatilo- ističe Olas Andraš.

Andraš je pre mesec dana požnjeo pšenicu speltu i na istoj njivi posejao je šargarepu i cveklu koju navodnajva sistemom kap po kap, a kad je potrebno i svojim solarnim panelima što mu omogućava da ima visoke prinose i kada su velike suše:

-Koristim potapajuću pumpu koja može da se ubaci u bunar ili u neki kanal gde god ima vode, prikači se na solarni sistem i sve može da se zaliva, jako je jednostavno i praktično i svima ovo preporučujem, jer na jednostavan način mogu da se izbore sa sušnim periodima – kaže Olas.

Mladi poljoprivrednik iz Debelajče pohvalio se i da je ove godine dobio 750 kilograma očišćene pšenice spelta čije brašno je veoma traženo na tržištu, jer su hleb i peciva napravljena od njega veoma zdrava.

