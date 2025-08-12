Omoljica: Kasačke trke 19. avgusta, ulaz besplatan

U Omoljici se 19. avgusta u 16.30 održavaju Kasačke trke u okviru “Porodičnih dana”, a u organizaciji Konjičkog kluba “Mladost” iz Omoljice.

Učesnici iz cele Srbije će se takmičiti u četiri kategorije, a za pobednike su obezbeđene nagrade.

Događaj su podržali Mesna zajednica Omoljica i Grad Pančevo.

U Omoljici će ove godine od 11. do 23. avgusta biti održana manifestacija Porodični dani u okviru koje će biti obeležena i seoska slava Preobraženje.

Zvanično otvaranje manifestacije Porodični dani je 12. avgusta etno bazarom Cipovka u organizaciji Udruženja žena Omoljčanke.

„Doći će udruženje iz celog Južnog Banata, gde će pokazati svoje radove, svoje umeće i kreativnost u radu. Uvek imamo i koncert, grupa Naš način će nastupiti i time će biti završen program otvaranja. U narednim danima, svaki dan imaćemo po neko dešavanje, u svakom danu ima i sportskih dešavanja za decu i zabavnog programa gde će biti animatori. Mnogo dešavanja za decu, dečje predstave, bukvalno, svaki dan će biti neko dešavanje od tih kulturno-zabavnih sadržaja za decu. U ponedeljak, 18. avgusta biće naš veliki koncert koji mi svake godine organizujemo. Ove godine gostovaće nam Miroslav Ilić sa Orkestrom Ambasadori“, kaže potpredsednik MZ Omoljica, Jovica Latković.

Pomoć u organizovanju Porodičnih dana Mesnoj zajednic pružio je Dom kulture iz Omoljice.

„Veoma je bogat kulturno-umetnički program, pre svega taj program posvećen deci i mladima da se porodice i deca druže, da provedu neko vreme zajedno. Imamo dečje predstave, pena parti, karaoke, sportske aktivnosti, trke u džakovima, potraga za blagom. U odnosu na prethodne godine malo smo pomerili satnicu zbog velikih vrućina, da bi mogla i deca da uživaju i da to sve prođe kako treba“, kaže Valentina Jovanović, direktorka Doma kulture u Omoljici.

Tradicionalno, na dan slave Preobraženje 19. avgusta u prostorijama Mesne zajednice Omoljica biće uručene nagrade vukovicima iz Osnovne škole Dositej Obradović.

Manifestacija „Porodični dani“ se organizuje uz podršku Grada Pančeva i AP Vojvodine.

(Pančevac)