Đorđe Novakov iz Opova u crno – belom dresu: Stipendijski ugovor sa FK Partizan

Petnaestogodišnjii Đorđe Novakov iz Opova potpisao je stipendijski ugovor sa Fudbalskim klubom „Partizan“.

„Četiri talentovana igrača iz Omladinske škole Partizana potpisala su ugovore sa crno-belima, čime je potvrđena dugoročna vizija kluba u razvoju mladih fudbalera. Profesionalne ugovore sa Partizanom potpisali su, Lazar Radosavljević, Ivan Martinović i Nikola Virijević, igrači rođeni 2007. godine. Takođe, Đorđe Novakov 2010. godište potpisao je stipendijski ugovor, kao važan korak u fudbalskom razvoju. Ovi ugovori predstavljaju potvrdu predanog rada, talenta i discipline koje su ovi mladi fudbaleri pokazali“, navodi se u saopštenju Partizana na zvaničnom sajtu kluba.

Za poznavaoce fudbala na lokalu ova vest i ne predstavlja veliko iznenađenje. Prema mišljenju brojnih stručnjaka Novakov dugo godina unazad važi za jednog od najperspektivnijih fudbalera na poziciji štopera u svom godištu.

Đorđe je počeo da trenira već u predškolskom uzrastu u OFK Stenli, a zatim u školama fudbala Sportiko i Spartanac. U petom razredu Đorđe u potpunosti menja sredinu i prelazi u beogradski Voždovac, gde ga dovodi trener omladinske škole Fudbalskog kluba Voždovac, inače naš Sefkerinac, Mihajlo Miškov. Bio je to veliki pritisak za jednog mladog dečaka iz Opova jer trebalo je uskladiti školske i fudbalske obaveze, koje su pratila gotovo svakodnevna putovanja na treninge i utakmice. Uz podršku roditelja, koji su poneli veliki teret u obavezama prevoza kao i stalnim finansijskim izdacima, Đorđe je „izgurao“ ovaj težak period na realciji Opovo – Beograd.

Već u Voždovcu Novakov je u svojoj generaciji i fizički i talentom „odskakao“ i što je zanimljivo, igrao je izuzetno uspešno na poziciji napadača. Vrlo brzo je prekomandovan u starije godište (2009) gde će vremenom preći na poziciju štopera, a na kraju ove sezone, upisati i uspešan nastup za omladinsku selekciju. Njegov talenat nije prošao nezapaženo i dugo je bio na radaru skauta nekoliko prvoligaških klubova među kojima su bili Vojvodina i Partizan. Na kraju, Đorđe je izabrao Partizan i pridružio se velikoj crno-beloj porodici.

Đorđe je upisao srednju tehničku školu na Novom Beogradu, a klub mu je, pored stipendije, takođe na Novom Beogradu, obezbedio kvalitetan smeštaj gde je zajedno sa ostalim igračima iz omladinske škole koji nisu iz Beograda. Partizan ga takođe vidi u starijoj kadetskoj selekciji kako bi se u budućnosti bolje fudbalski razvijao. Sa ekipom je odradio pripreme na Zlatiboru i odigrao je nekoliko pripremnih utakmica. Prošlog vikenda je startovala kadetska fudbalska liga i u meču sa TSC-om, Partizan je zabeležio ubedljivu pobedu rezultatom 5:1, a naš Đorđe je upisao i prvi zvanični nastup za crno bele.

Opština Opovo je u prošlosti imala sportiste koji su nosili dresove prvoligaških klubova u raznim sportovima – fudbalu, košarci, atletici, karateu, kik boksu, a neki od njih su bili i reprezentativci i osvajači medalja na evropskim i svetskim prvenstvima. Samo u poslednje tri godine dobili smo tri reprezentativca u mlađim kategorijama – ženski fudbal i košarka, kao i muška atletika. Talenata očigledno ima samo treba kvalitetnog rada i dobrih uslova za razvoj talentovane dece. Najnoviji sportski biser iz naše sredine je Đorđe Novakov. Svi ćemo pomno pratiti njegov fudbalski razvoj i opravdano se nadamo i očekujemo da će postići puno uspeha u budućnosti.

(Pančevac/Glas Opova)

Omoljica: Kasačke trke 19. avgusta, ulaz besplatan