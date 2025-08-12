Tragedija u Crnoj Gori: Prva žrtva požara, vojnik poginuo dok je vozio cisternu

Četrdesetjednogodišnji pripadnik Vojske Crne Gore je stradao, a drugi je teško povređen u prevrtanju vojne cisterne sa vodom u rejonu Kuča.

Povređeni vojnik transportovan je u Klinički centar Crne Gore.

Ta informacija potvrđena je iz Ministarstva odbrane.

– Jedan pripadnik Vojske Crne Gore je stradao, a drugi je zadobio teške telesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča – saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Do nesreće je došlo kada se cisterna za vodu, kojom su upravljali, prevrnula.

– Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće – saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Načelnik Generalštaba VCG, brigadni general Miodrag Vuksanović, po saznanju o nesreći došao je na lice mesta.

Podsećamo, požari u Crnoj Gori i dalje ne jenjavaju, a aktivna žarišta registrovana su na području Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Bara, Budve, Šavnika, kao i u Čanju i Buljarici.

Sinoć je posebno dramatično bilo u Piperima i Rogamima, gde je vatra došla do stambenih zona. Evakuisano je nekoliko porodica; povređenih nema, ali je pričinjena veća materijalna šteta.

Gust dim nadvio se nad više naselja u Podgorici, a na pojedinim lokacijama, poput područja oko Komanskog mosta, zabeležene su i eksplozije plinskih boca. Policija je blokirala prilaze najugroženijim zonama i preusmjerava saobraćaj.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović saopštio je da, uprkos teškim uslovima na terenu i konstantnom vetru, do jutros nijedan stambeni objekat nije izgoreo.

Povređen vatrogasac u eksploziji tokom gašenja požara

Jedan vatrogasac povređen je danas u eksploziji dok je gasio požar u podgoričkom naselju Rogami, ali nije životno ugrožen.

Vršilac dužnosti komandira gradske Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović rekao je da se vatrogasac žalio da slabije čuje na jedno uvo.

On je dodao da uzrok eksplozije još nije poznat, a za sada je više požara u opštini Nikšić pod kontrolom i nema ugroženih objekata.

Komandir smene Vatrogasno spasilačke jedinice Goran Tripković rekao je da su aktivni požari u Goli, Dugi, na Vučju, u Župi, te da se nada da će se vreme stabilizovati jer vetar otežava situaciju.

(Pančevac)