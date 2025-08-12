Dodiku kazna zatvora zamenjena novčanom: Sud u BiH doneo rešenje

Predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku je, kazna zatvora zamenjena novčanom.

Kako je objavio portal Avaz, sud u BiH je, odlučujući o zahtevu odbrane Milorada Dodika, za zamenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, doneo rešenje kojim je nakon izjašnjenja Tužilaštva BiH usvojen navedeni predlog odbrane.

„Te je osuđenom Miloradu Dodiku izrečena kazna zatvora zamenjena novčanom kaznom“, saopštio je sud.

Podsetimo, sud Bosne i Hercegovine ranije je proglasio krivim predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i osudio ga na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja po optužnici za „nepoštovanje odluka“ Kristijana Šmita.

Dodik: Presuda Suda BiH udar na Republiku Srpsku, ne prihvatam je