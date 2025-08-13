Udruženje „Pagus“ realizovalo projekat „Starčevo kroz vekove – svim čulima“

Tokom upravo okončanih starčevačkih „Dana druženja“ upriličen je i kulturno-edukativni projekat „Starčevo kroz vekove – svim čulima”, u organizaciji udruženja „Pagus”, u okviru kog su priređena tri nova događaja koja su tokom prethodne dve nedelje ponovo oživela duh prošlosti ovog banatskog mesta.

Prvi u nizu događaja bio je kulinarski spektakl „Banatski gušt”, koji je održan 26. jula u maloj sali Doma kulture

Profesor dr Slobodan Čavić i nastavnica Gorica Lakić priredili su interaktivno veče posvećeno Vasinoj torti, poslastici koja se decenijama priprema u Banatu za svečane

prilike, te je predstavljala pravi gušt na jelovniku koji odstupa od svakodnevnice.

Uz istorijski osvrt na banatsku kuhinju, publika je uživala u demonstraciji pripreme torte, degustaciji i razgovoru s majstorima.

Ovaj događaj pokazao je kako se kulturno nasleđe može predstaviti kroz ukus i

miris na način koji angažuje i edukuje.

Zatim su u parku u centru Starčeva 5. avgusta oživljene igre koje su nekada bile svakodnevica dečjeg života.

Igrani su klikeri, klis i čule igre koje su gotovo nestale ponovo su zaživele zahvaljujući udruženju „Pagus” i gostima iz Vršca Hasanu Helji i Branislavu Vili.

Posebnu pažnju izazvala je igra čule, autentična za Starčevo, koja je rekonstruisana nakon više od pola veka iščezavanja sa ulica.

Roditelji i deca igrali su se zajedno, vraćajući se u vreme kada je igra na ulici bila najvažniji deo dana.

Ovo veče probudilo je osećaj zajedništva i podstaklo ideju da ovakva druženja postanu tradicija.

Završni u ovom nizu događaja bila je „Potraga u muzeju”, održana 7. avgusta u starčevačkom muzeju.

Devet ekipa, sastavljenih uglavnom od roditelja i dece, ili prijatelja, učestvovalo je u igri koja je zahtevala pažljivo posmatranje izložbe, logičko razmišljanje i timski rad.

Zadaci su bili podeljeni po težini, a najuspešnije ekipe ponele su nagrade u vidu suvenira.

Ova aktivnost dodatno je pokazala kako muzej može postati mesto avanture, učenja i porodične zabave.

Organizatori navode da su pitanja bila dizajnirana tako da dodatno skrenu pažnju na neke od najvažnijih segmenata iz prošlosti ovog mesta, što su učesnici znali da prepoznaju.

„Starčevo kroz vekove – svim čulima” nije običan projekat već je izvesno putovanje kroz vreme, kroz ukuse, igre i priče koje čine identitet jedne zajednice.

Udruženje „Pagus“ uspelo je da kroz kreativan pristup kulturi i tradiciji angažuje sve generacije i podstakne ljubav prema nasleđu.

Ovaj projekat sufinasiran je kroz projekte u kulturi Grada Pančeva.

(Pančevac/J. Filipović)

