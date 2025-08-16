SRC Slavija Kovačica: Stara sala, nova namena

Uskoro će i „prva sala iz pravca Pančeva i Kovačice“ izgledati reprezentativno. Do sada je dobrano sređen i eksterijer slavijaškog objekta.

Polovinom sedamdesetih godina prošlog veka je u novoizgrađenom arealu Sportsko-rekreativnog centra „Slavija“ u Kovačici nikla kuglana sa pomoćnim prostorijama, između ostalog i za manje sportove u enterijeru.

Polovinom osamdesetih godina prošlog veka su unutračnjost i spoljašnost pomenutog centra vrveli od sportista u raznim sportovima. Posle ratnih i godina inflaficije po kvalitetu se izdvojila Fudbalska škola „Kovačica 94“.

Stabilizacija u organizaciji i novi uspesi u pojedinim sportovima usledili su u ovih prvih četvrt veka 21. stoleća. Malo je nedostajalo da kuglašice Slavije, članice Super lige Srbije, od ove polosezone (2025/26) igraju evropsko klupsko takmičenje.

Fudbaleri Slavije će od jeseni igrati u Drugoj južnobanatskoj ligi sa ciljem povratka u elitnu ligu već ove sezone. Nedostatak prostora da se ugoste domaći i gostujući sportisti i sportski poslenici „naterao“ je FK „Slaviju 1933“ da razmišljaju i o renoviranju prostorije za manje sportove.

Obratili su se Mesnoj zajednici, čelnici mesta su prosledili Opštini Kovačica a lokalna samouprava je rešila da reši i pomenuti problem. Uskoro će i „prva sala iz pravca Pančeva i Kovačice“ izgledati reprezentativno. Do sada je dobrano sređen i eksterijer slavijaškog objekta. Iza gola na Severu stadiona u planu je i izgradnja pomoćnog terena za mlađe fudbalske naraštaje.

(RTV Kovačica)