Obnova fasade Hemijsko-medicinske škole Vršac

Pokrajinska vlada izdvojiće 12,3 miliona dinara za finansiranje projekta sanacije fasade zgrade Hemijsko-medicinske škole u Vršcu.

Prema navodima iz saopštenja, fasada školske zgrade iz 1913. godine nalazi se u veoma lošem stanju, sa vidnim oštećenjima, zbog čega je neophodna hitna intervencija radi bezbednosti učenika, zaposlenih i građana.

Odobrena sredstva omogućiće izvođenje neophodnih radova, čime će biti sprečeno dalje propadanje objekta i obezbeđeno sigurno okruženje za nesmetano odvijanje nastave.

(Pančevoinfo)

