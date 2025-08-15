GLOGONJ DANAS: Dođite na nastup KUD „Veselija“ povodom Kirvaja

Kulturno-umetničko društvo „Veselija“ iz Glogonja nastavlja sa nastupima u zemlji i inostranstvu.

Tako je ova agilna organizacija predstavila 2. avgusta u rumunskoj Deti sa orkestrom, vokalnim i instrumentalnim solistima.

Njihova sledeća aktivnost planirana je za petak, 15. avgusta, u matičnom mestu Glogonju.

Tamo će tog dana biti obeležena rumunska crkvena slava, popularni Krivaj.

Tim povodom najpre će u jutarnjim satima u Rumunskoj pravoslavnoj crkvi biti služena liturgija, a potom je od 20 sati na programu tradicionalna igranka u dvorištu tog verskog objekta.

Kao i uvek sviraće orkestar KUD-a „Veselija“, a pevaće solisti Teodora Mik, Kristina Mik, Viktorija Jon, Viktorija Stojku, Joana Subić i Konstantin Deheljan.

(Pančevac/J. Filipović)

