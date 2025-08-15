IZAŠAO „PANČEVAC”: Letnje slike i teme

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 15. avgusta je na trafikama. U „Pančevcu” možete čitati: gde se isplati otići s penzionerskom karticom; zbog opasnog ponašanja pojedinaca postavljena ograda između škole i budućeg vrtića na Strelištu; koji su saveti najvažniji za očuvanje zdravlja na letovanju; kako je završen „Žisel”…

„Pančevac” piše o upisu na fakultete, a uz pregršt fotografija i o tome šta se sve dešavalo u Ivanovu tokom „Ribarskih dana i noći” i na koji način je obeležen Međunarodni dan mladih. Ove nedelje započet je zanimljiv feljton o Opovu. Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Važno je znati da će prva faza radova u nekadašnjoj Ulici JNA biće gotova do 15. avgusta, a istog dana kreće i druga – od raskrsnice s Ulicom cara Lazara do Ulice oslobođenja. Ukupna dužina saobraćajnice koja se u ovoj fazi rehabilituje je oko 300 metara; saobraćaj će funkcionisati tako da će biti otvoren pravac od Karađorđeve prema Ulici cara Lazara. Radovi bi trebalo da budu završeni do 25. avgusta. Prema rečima gradske menadžerke Maje Vitman, koliko je ova saobraćajnica frekventna govori preusmeravanje 12 autobuskih linija.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

Javna nabavka za deonicu od Bubanj potoka do Pančeva