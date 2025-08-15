Pupinov Narodni dom dobija nova vrata

Nenad Miletić, stolar iz Starčeva, poslednja dva meseca radio je na izradi velikih ulaznih vrata za Narodni dom Mihajla Pupina u njegovom rodnom mestu Idvoru.

Nenad Miletić, stolar iz Starčeva, poslednja dva meseca radio je na izradi velikih ulaznih vrata za Narodni dom Mihajla Pupina u njegovom rodnom mestu Idvoru. Pod nadzorom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika vraća se njihov prvobitni izgled iz vremena izgradnje 1935. godine, a novac u iznosu od milion i 300 hiljada dinara obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu.

Iako za sobom ima četiri decenije iskustva u stolarskom zanatu, za Nenada Miletića iz Starčeva bio je izazov da napravi vrata za Pupinov dom u Idvoru, prvenstveno zbog njihove veličine i težine. Dimenzije su 4×2 metra, a svako krilo je teško 150 kilograma.

– Sve je rađeno iz lamelata, lepljenog drveta, da ne bi dolazilo do krivljenja. Na kraju je sve to furnirano furnirom od sibirskog ariša, da bi bilo postojano. Posao je izuzetno težak i zahtevan, ali bila je ovo velika obaveza i čast , jer ipak je ovo deo jedne lepe istorije- ističe Miletić.

Svaki segment izrade kontrolišu stručnjaci iz Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika. Vrata koja trenutno stoje na Narodnom domu su iz 1979. godine, kada su rađene i mnoge druge stvari u tom kompleksu.

– Očigledno su svi ti radovi rađeni brzo, pa možda malo i nekvalitetno. Dešavalo se i to da nije održavano na pravi način, a i aneks Narodnog doma je propao- kaže Marija Dragišić, konzervator-istraživač Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika

Ideja je da se vrati prvobitni izgled iz 30-ih godina prošlog veka, a kako su tada vrata izgledala i kakva je bila Pupinova zamisao, a Marija Dragišić kaže da se sve zna iz njegove prepiske:

– On je izuzetno detaljno sve to radio, posvećivao se svim tim radovima, u koja je ulagao novac, nadgledao je sve to i taj posao je poverio privredniku,a i sve je zapisivao i vodio preciznu dokumentaciju-napominje Marija Dragišić.

Za kvalitet i trajnost bile su potrebne i sugestije majstora, koji ima sertifikat za restauratora-konzervatora:

– Da malo podebljamo vrata, da ne budu tako tanka, zato što su jako visoka. Jer ne znamo debljinu prvih vrata, a ova druga, koja su postavljena 70-ih, bila su jako tanka i lelujala su se, što bi rekli- rekao je Miletić.

Nova vrata su skoro gotova, ostalo je još da se prefarbaju i za dve-tri nedelje će biti postavljena u Idvoru. To će biti samo jedan korak u obnovi celog spomen-kompleksa, gde se trenutno renovira i stara škola, ali jedno je sigurno-ulaz u Narodni dom biće uskoro mnogo lepši ,a unutra već ima mnogo toga vrednog i znaimljivog da se vidi i pročita.

