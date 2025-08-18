STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA: Digitalne kompetencije u savremenom obrazovanju

Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, u saradnji sa Centrom za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju (CRAIE), nastavlja sa kontinuiranim programom obuke namenjenim učiteljima i nastavnicima radi svrsishodne integracije alata veštačke inteligencije u nastavni proces. Ovo stručno usavršavanje realizuje se u okviru projekta „Izgradnja ključnih računarskih kompetencija – ka radnoj snazi budućnosti“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete i Fakultetom za obrazovanje učitelja i vaspitača Univerziteta u Beogradu, uz podršku Vlade Republike Srbije. Cilj ovog akreditovanog stručnog usavršavanja, koje nosi 6 bodova, jeste pružanje sistemske podrške učiteljima i nastavnicima razredne i predmetne nastave osnovnih škola u razvijanju digitalnih kompetencija, uz poseban fokus na efikasnu i odgovornu primenu veštačke inteligencije u obrazovanju. Program obuke obuhvata praktične, metodički oblikovane primere za nastavnu praksu, rad sa softverima virtuelne i proširene realnosti, korišćenje 3D simulacija, obrazovnih robota i emulatora, kao i primenu sistema za upravljanje učenjem uz podršku obrazovnih četbotova i avatara. Posebna pažnja posvećena je etičkim pitanjima i odgovornoj primeni tehnologija veštačke inteligencije, čime se doprinosi kontinuiranom razvoju digitalne pismenosti nastavnika.

Obuka će se realizovati u hibridnom formatu tokom tri obavezna dana: dva dana onlajn (8. i 9. septembra) i jedan dan uživo, čiji će tačan datum biti naknadno saopšten učesnicima nakon završetka prijava i formiranja grupa, a planirano je da bude vikendom u periodu od 15. septembra do 15. oktobra. Deo programa koji se održava uživo realizovaće se u prostorijama Centra za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju, na adresi Ljutiće Bogdana 46 u Beogradu. Prijave su otvorene do 24. avgusta putem formulara dostupnog na adresi https://forms.gle/y3F46xavAhFXCFmE7. Broj mesta je ograničen, a prednost će imati kandidati koji se ranije prijave. Učešće u obuci je besplatno, bez kotizacije, dok polaznici samostalno snose troškove putovanja do mesta održavanja dela obuke uživo.

Z.St.