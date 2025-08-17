Izložba Art-deko Budimpešta. Plakati, predmeti, gradski prostor (1925–1938)

Kulturni centar Vršac u saradnji sa Collegium Hungaricum Beograd i Centrom za multikulturalni dijalog i regionalizam organizuje izložbu Art-deko Budimpešta. Plakati, predmeti, gradski prostor (1925–1938)”. Izložba će moći da se pogleda u galeriji Doma vojske od 18. do 25. avgusta, radnim danima u vremenu od 18 do 22 časa, prenosi EVršac.

Mađarska nacionalna galerija je 2022. godine organizovala izložbu pod nazivom Art-deko Budimpešta. Plakati, predmeti, gradski prostor (1925–1938)” koja je kroz prikaz plakata, nameštaja, odeće, filmova i gradskog prostora pružila sveobuhvatan uvid u vizuelnu kulturu karakterističnu za period između dva svetska rata.

Razne inspirativne elemente prepoznajemo u art-deko pravcu, koji su se mešali: rezultate avangardne likovne umetnosti, stilizaciju secesije, prikaz istorijskih stilova, kao i narodnu umetnost, egzotične kulture ili čak ponovno otkrivanje umetnosti starog Egipta. Plakati su takođe težili da ostave snažan utisak, koristeći sredstva kao što su očaravajuće znamenitosti, sjaj elegancije, privlačnost erotike, čar egzotike, opčinjenost brzinom i uzbudljiva romantika podzemlja.

Art-deko je istovremeno uticao na likovnu umetnost, primenjenu umetnost, film, pozorište, muziku i arhitekturu. Upravo je zbog toga izložba bila fokusirana na moderan urbani život velegrada: dramaturgija izložbe kretala se od privatne, intimne sfere ka javnoj. Plakati su odražavali fenomene tog vremena: novi ideal žene, predmete kulture tela i savremenu modu, sport i zdravlje, kao kult, novine (automobil, radio, zvučni film), kao i nove oblike zabave poput džez koncerata, zabave uz muziku i pesme i revije.

Pojavljuju se građanski domovi opremljeni modernim nameštajem, čiji su upotrebni i dekorativni predmeti često remek-dela art-deko pimenjene umetnosti. Izložba je osim prikazivanja privatnih prostora obuhvatila i prostore života Budimpešte, koja postaje metropola, prikazavši blještavi svet robnih kuća i bioskopa, kult holivudskih zvezda, kao i dobro poznati budimpeštanski noćni život. Mogli smo takođe i da se divimo Džozefini Bejker i revijskim plesačicama odevenim u fantastične kostime, kao i slikovitim plakatima koji su promovisali Budimpeštu kao tzv. „grad banja“ i druge delove Mađarske, takođe.

(Evrsac.rs)