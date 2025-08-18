U Crepaji deveti „Dani romske kulture u Banatu

Udruženje građana „Romski centar” iz Crepaje organizuje devetu po redu manifestaciju „Dani romske kulture u Banatu”, koja će se održati u petak, 22. avgusta 2025. godine, sa početkom u 19 časova, u sali Mesne zajednice Crepaja.

Tema ovogodišnjeg programa je „Romska književnost u Vojvodini”, a gosti večeri biće poznati književnici Maja Jovanović i Rajko Ranko Jovanović.

Manifestacija ima za cilj očuvanje, negovanje i promociju romske kulture, tradicije i jezika, a organizuje se uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

(RTV Kovačica)