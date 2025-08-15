Svet

Lavrov na Aljasku stigao u majici na kojoj piše SSSR

12:35

15.08.2025

Rusija će imati jasan i razumljiv stav na predstojećem samitu na Aljasci, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

„Nikada ništa ne planiramo unapred. Znamo da imamo argumente, jasan, razumljiv stav. Iznećemo ga“, rekao je ruski ministar, odgovarajući na pitanje novinara da proceni verovatnoću uspeha predstojećeg sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa, prenosi Interfaks.

On je rekao i da je „mnogo  već urađeno tokom poseta specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa“ koji je u ime predsednika Trampa razgovarao sa Putinom u Moskvi.

„Nadam se da ćemo nastaviti ovaj koristan razgovor“, rekao je Lavrov, koji je deo ruske delegacije na Aljasci, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Tramp i Putin danas se sastaju na Aljasci, istorijski samit ili fijasko

