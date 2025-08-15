Vučić: U našoj zemlji postoje ljudi koji žele da dođu na vlast, ali ne na izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obraća građanima.

Vučič je na početku komentarisao nasilje blokadera na ulicama.

– Ne mogu da budem neko ko će biti zadovoljan, to utiče na život svih građana naše zemlje, ekonomija i dalje raste, ali manjom brzinom. Imamo mnogo problema u domaćem PDV, u broju turista, upravo zbog neodgovornog ponašanja dela političke elite i nemira koje neko prouzrokuje. To je najvećim delom izazvano spolja. Sve su to trikovi koji su viđeni u različitim političkim obojenim revolucijama. Nisu to neke novine i drugačije stvari, pa je sad neko izmislio da mora svakog dana da govori o policijskoj brutalnosti.

– U našoj zemlji postoje ljudi koji žele da dođu na vlast, ali ne žele izborima. Od početka su govorili da neće izbore, a onda kada smo im nudili nisu hteli, a kada su shvatili da moramo da rešavamo stvari, onda su tražili nešto što znaju da neko ne može da im ispuni da bi neredima došli na vlast.

– Neki ljudi su rekli, idemo da tučemo političke neistomišljenike jer su hteli da brane svoju kuću. Onda idemo na prostorije političkih stranaka. Nikada se nije dogodilo da neko sistematski uništava prostorije političke stranke. Nismo imali dovoljno snaga da sprečimo. Tu noć kad se to dešavalo ja sam brinuo i životu 300 ljudi jer sam video zveri koje su kidisale.

– Doživeli smo da neko ko priča o profesionalizmu, novinar N1, kaže ovde je sve mirno. Razbijaju prostorije, ali sve je mirno i u redu. E to je slika obojene revolucije u kojoj mora da se širi mržnja prema nekome. Sve su uništavali pred sobom. Ceo program se sveo na motke, šipke, kamenice, uništavanje. Za to vreme mi gradimo dva nova mosta, Klinički centar Vojvodine i mnoge druge stvari.

– Imamo neverovatno trpeljivu i strpljivu policiju. Pogledajte bandku koja ih je celo veče gađala predmetima. Policija stoji, ne mrda, ne pomera se. I banda ih bije i tuče celo veče.

