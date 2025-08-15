Čukaričkom prija Pančevo: Miladinović srušio Spartak
22:55
15.08.2025
Dok traju radovi na Banovom brdu, Čukarički svoje domaće utakmice igra na stadionu u Pančevu, koji mu očigledno prija na startu nove sezone.
U dosadašnja tri meča kraj Tamiša ostvario je dve pobede i remi protiv Radničkog u kom je od 8. minuta imao igrača manje, a Nišlije su do boda došle golom u 95. minutu.
Ove večeri, u igri 11 na 11, izabranici Milana Lešnjaka slavili su zahvaljujući golovima Uroša Miladinovića, dvostrukog strelca.
Prvi put je omaleni vezista mrežu Spartaka zatresao u 35. minutu i doneo prednost na poluvremenu.
Subotičani su uspeli da uzvrate u 73. minutu preko Ilije Babića, ali je samo tri minuta kasnije Miladinović rešio ovaj susret.
Na asistenciju Slobodana Tedića je pogodio za konačnih 2:1 i 10. osvojeni bod Čukaričkog.
Spartak ih je sakupio četiri u dosadašnjih pet susreta.
Superliga Srbije, 5. kolo:
Mladost L. – Crvena zvezda 1:3 (0:1)
Bondžulić 67 – Lučić 45+3, Katai 78p, 83, 88
Čukarički – Spartak 2:1 (1:0)
Miladinović 35, 76 – Babić 73
Subota:
19.00 Novi Pazar – Radnik
20.00 Vojvodina – Javor
Nedelja:
19.00 Radnički 1923 – Napredak
19.00 TSC – OFK Beograd
19.30 Železničar – Radnički N.
Ponedeljak:
19.00 Partizan – IMT
(Pančevac)