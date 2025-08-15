Čukaričkom prija Pančevo: Miladinović srušio Spartak

Dok traju radovi na Banovom brdu, Čukarički svoje domaće utakmice igra na stadionu u Pančevu, koji mu očigledno prija na startu nove sezone.

U dosadašnja tri meča kraj Tamiša ostvario je dve pobede i remi protiv Radničkog u kom je od 8. minuta imao igrača manje, a Nišlije su do boda došle golom u 95. minutu.

Ove večeri, u igri 11 na 11, izabranici Milana Lešnjaka slavili su zahvaljujući golovima Uroša Miladinovića, dvostrukog strelca.

Prvi put je omaleni vezista mrežu Spartaka zatresao u 35. minutu i doneo prednost na poluvremenu.

Subotičani su uspeli da uzvrate u 73. minutu preko Ilije Babića, ali je samo tri minuta kasnije Miladinović rešio ovaj susret.

Na asistenciju Slobodana Tedića je pogodio za konačnih 2:1 i 10. osvojeni bod Čukaričkog.

Spartak ih je sakupio četiri u dosadašnjih pet susreta.

Superliga Srbije, 5. kolo:

Mladost L. – Crvena zvezda 1:3 (0:1)

Bondžulić 67 – Lučić 45+3, Katai 78p, 83, 88

Čukarički – Spartak 2:1 (1:0)

Miladinović 35, 76 – Babić 73

Subota:

19.00 Novi Pazar – Radnik

20.00 Vojvodina – Javor

Nedelja:

19.00 Radnički 1923 – Napredak

19.00 TSC – OFK Beograd

19.30 Železničar – Radnički N.

Ponedeljak:

19.00 Partizan – IMT

(Pančevac)