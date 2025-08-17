Gornji grad: Održano takmičenje u kuvanju riblje čorbe

U okviru Preobraženskih dana, održano je takmičenje u kuvanju riblje čorbe, posvećeno uspomeni na Stevu Kmeta. Najukusniju čorbu spremila je ekipa Pan Lovac.

U okviru Preobraženskih dana, u dvorištu Mesne zajednice Gornji grad održano je memorijalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe, posvećeno uspomeni na Stevu Kmeta. Manifestacija je okupila veliki broj ekipa, a takmičarska atmosfera bila je prožeta druženjem i dobrom zabavom, prenosi RTV Pančevo

Preobraženski dani u Gornjem Gradu obeleženi su kulinarskim nadmetanjem. U dvorištu mesne zajednice održano je memorijalno takmičenje u pripremi riblje čorbe, koje je posvećeno sećanju na Stevu Kmmeta. Brojni učesnici pokazali su svoja kulinarska umeća, a ceo događaj protekao je u znaku prijateljstva i lepog druženja.

Takmičari su otkrili da tajna dobre riblje čorbe leži u svežoj ribi, dobro usklađenim začinima i ljubavi prema kuvanju.

Prvo memorijalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe proteklo je u prijatnoj atmosferi i uz veliki broj ekipa koje su se odazvale pozivu. Nakon degustacije i ocenjivanja, žiri je proglasio pobednika. Najukusniju čorbu spremila je ekipa Pan Lovac , koja je svojim umećem zaslužila prvo mesto na ovom takmičenju . Organizatori ističu da je ovo tek početak i da se nadaju da će ovakvo druženje postati tradicija i sastavni deo ibudućih Preobraženskih dana.

(Pančevac/RTV Pančevo)

Slavimo Sedam svetih mučenika: Veruje se da će se muškarcima ispuniti želje ako urade ovu važnu stvar