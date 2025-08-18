Uljma domaćin „Miholjskih susreta sela“

Velika je radost videti ovako mnogo učesnika i posetilaca, jer to pokazuje da tradicija živi i da se neguje iz godine u godinu, rekla je gradonačelnica Vršca.

U Uljmi je svečano otvoren festival „Miholjski susreti sela“, manifestacija koja se ove godine održava u čak 130 gradova i opština širom Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu.

Vršac se ovom projektu pridružio prošle godine, kada je domaćin bila mesna zajednica Izbište, dok će Uljma ove godine ugostiti program tokom tri dana.

Manifestaciju je otvorila gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, koja je u svom obraćanju istakla da je ponosna što je lokalna manifestacija „Dani preobraženja“ prerasla u deo nacionalnog projekta.

„Velika je radost videti ovako mnogo učesnika i posetilaca, jer to pokazuje da tradicija živi i da se neguje iz godine u godinu. Grad Vršac nastoji da svako selo ima priliku za ravnomeran razvoj, jer jednako cenimo i grad i selo“, poručila je Mitrović.

Prvi festivalski dan obeležilo je takmičenje u kuvanju riblje čorbe „Preobraženski kotlić“, na kojem su se nadmetale 32 ekipe. Prvo mesto osvojila je ekipa Pau Dalibora iz Uljme, drugo Jovanov Dejana, a treće Krneta Dušana, takođe iz Uljme.

Veliku pažnju posetilaca privukli su šaroliki štandovi udruženja žena, penzionera i invalida rada iz celog Južnog Banata. U kategorijama za najlepše uređen štand i najukusniju banatsku pitu pobedilo je udruženje žena „Vredne ruke“ iz Vršca. Druga i treća nagrada za štand pripale su udruženjima „Jasenovke“ iz Jasenova i „Bogatstvo različitosti“ iz Gudurice, dok su u pripremi pita nagrađene „Vrščanke“ iz Vršca i „Na izvoru potočića“ iz Mesića.

Prvo festivalsko veče završeno je nastupom tamburaškog sastava „Stari znalci“ iz Velike Grede.

Program se nastavlja koncertom KUD-ova „Laza Nančić“ iz Vršca i „Branko Radičević“ iz Uljme, dok su za ponedeljak planirane tradicionalne dečje ulične trke i turnir u šahu.

(Pančevac)

