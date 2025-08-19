Šest medalja za atletičare Tamiša u Smederevskoj Palanci

Na atletskom stadionu u Smederevskoj Palanci 14 avgusta je održan tradicionalni atletski miting,u organizaciji AK Jasenica Smederevska Palanka.Atletski miting je okupio veliki broj klubova iz cele Srbije sa oko 300 atletičara.

Atletski klub Tamiš je predvođen treneron Zoranom Kocićem učestvovao sa 15-oro atčetičara I ostvaren je zapažen uspeh osvajanjem šest medalja.

Najuspešniji atletičar je bio Ignjat Papić koji ne nastupio u kategoriji do 16 godina. Ignjat je prvo osvojio zlatnu medalju u trci na 100m sa odličnim rezultatom od 12.00s,što je ujedno I njegov novi lični rekord.

Nakon trke na 100m,Ignjat Papić je nastupio u trci na 300m gde je još jednom postavio lični rekord od 39.70s I osvojio srebrnu medalju.Svakako uspeh Ignjata Papića dobija na značaju uz podatak da je takmičio sa godinu dana starijim atletičarima.

Nikolina Radovanović je nastupila u kategoriji do 14 godina u disciplini bacanje kugle 2kg,I osvojila je srebrnu medalju.

U kategoriji atletskih škola Magdalena Kaluđer je ubedljivo osvojila zlatnu medalju u disciplini: bacanje vortex-a,sa daljinom novog ličnog rekorda od 36 metara. Njen mlađi brat Stevan Kaluđer je sjajno trčao na deonici od 40m I takođe osvojio zlatnu medalju.

Lav Grujević je nastupio prvi put na deonici od 600m,trčao je sa godinu dana starijim atletičarima, prošao treći kroz cilj osvojivši bromzanu medalju sa sjajnim rezultatom od 2:05.01.

Sledeće takmičenje koje očekuje atletičare Tamiša je prvenstvo Vojvodine do 14 godina,koje će se održati poslednjeg vikenda avgusta meseca u Sremskoj Mitrovici.

(Pančevac)

Nikolina spremna za osvajanje novih medalja