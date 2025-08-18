Goran Vesić hitno ponovo operisan: Sinoć mu se naglo pogoršalo zdravstveno stanje

Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić tokom noći je podvrgnut hitnoj reoperaciji zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, rekao je njegov brat Zoran Vesić.

– Zbog postoperativnih komplikacija, zdravstveno stanje mog brata Gorana je naglo pogoršano, zbog čega je tokom noći urađena hitna reoperacija.

– Njegovo trenutno stanje je stabilno i nalazi se u intenzivnoj nezi. Sve informacije o njegovom zdravstvenom stanju davaće samo porodica – naveo je Zoran Vesić.

(Pančevac)