Grad Vršac: Besplatni udžbenici i rančevi za đake prvake i ove godine

Đaci prvaci će na poklon od Grada Vršca dobiti komplet udžbenika za prvi razred i anatomske školske rančeve. Takođe, obradovaće i predškolce koji će na poklon dobiti radne listove za pripremni predškolski program.

„Želimo da obradujemo naše prvake i pomognemo roditeljima, našim sugrađanima, da što lakše pripreme svoju decu za polazak u prvi razred. Prvacima želimo srećan polazak u školu i zadovoljstvo nam je da na ovaj način učestvujemo u možda najznačajnijem događaju za svako dete. Ove godine u prvi razred krenuće 423 mališana koji će u svojim osnovnim školama, kako u gradu tako i u selima, od svojih učitelja 1. septembra dobiti rančeve i udžbenike za prvi razred. Grad Vršac je za ovu namenu izdvojio 8 miliona dinara“, rekla je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

(Evršac)