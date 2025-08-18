Saniran požar u romskom naselju Mali London

Požar u romskom naselju Mali London je saniran, zahvaljujujći gradu Pančevu, službama koje su angažiovane i vatrogasno spasilačkoj brigadi. Prema rečima Branislava Raketića, gradskog većnika za komunalu oblast, gorela je trska na močvarnom području, a gradske službe će nastaviti da prate situaciju i reaguju ako to bude bilo potrebno.

Saniran je požar u romskom naselju Mali London, kaže za RTV Pančevo Branislav Raketić gradski većnik za komunalnu oblast. Angažovane su sve službe iz grada, vatrogasno spasilačka brigada je uradila svoj deo posla, a na terenu je i dalje prisutna mehanizacija koju je angažovao grad Pančevo.

– Požar je saniran, znači on je pojavio se u ponedeljak, oko 14 časova i 15 minuta. Službe su već bile na terenu, taj požar je ugašen, međutim pojavio se i na drugom delu. Zbog loših vremenskih uslova, visoke temperature i određenog vetra koji je prebacio deo požara s jednog terena na drugi. Ono što sad mi možemo da konstatujemo jeste da je to opet prirodno bilo, nije ilo nikakvog paljenja, nikakvog industrijskog zagađenja, prati ćemo situaciju i apelujemo na građane, bez obzira da nikakva otvoreni plamen se ne dešava, ovo područje je ovde močvarno, a imali smo i takođe izuzetno težak zadatak, jer je močvarno zemljište i sa mehanizacijom imamo ozbiljan problem, mogli smo da se zaglavimo Tako da, ono što je najbitnije jeste da je sanirano i prati ćemo situaciju, znamo da je bilo malo neprijatno u gradu zbog dima koji se pojavio, ali sanirano je rešeno i gledaćemo da se to ne ponovi u nekom periodu.

Prvi požar na ovom području registovan je prošle nedelje kada su pozvani vatrogasci koji su brzo izašli na teren i ugasili požar. Drugi se pojavio nekoliko dana kasnije na nepristučanom močvanom terenu što je otažavalo posao u gašenju vatre, rekao je Filip Hasković, koordinator za romska pitanju grada Pančeva.

– Zasada, u suštini, izgorela je, kao što vidite, iza trska, koja je suva. Temperatura je u tom trenutku bila 40-41°C u gradu. Šta hoću još da kažem, da mi smo gasili požar odmah u četvrtak, međutim, žarište je ostalo na nekoj dubini ispod te močvare, ispod tog terena, i kada god bi dunuo veter, u suštini, to bi se rasplansao, taj dim bi krenuo ka gradu, mislim, u odnosu na pravac u kojom duva. Tako da, taj dim koji je mučio naše sugrađanje prethodnih dana, upravo dolazi sa ove parcele, i važno da naglasim, da se ne radi o industrijskom zagađenju, niti o paljenu bakra, već je to posledica prirodnog požara, koji rešavamo.

Prema rečima Branislava Raketića, mehanizacija koju je angažovao grad je i dalje na terenu i radiće dok se ne saniraju posledice požara.

(Pančevac/RTV Pančevo)