Raketić: Molimo građane da ne šire dezinformacije o požaru u Malom ritu

Dim koji je prethodnih dana otežavao život našim sugrađanima potiče iz močvarnog područja između Sodare i Malog rita, saopštio je Branislav Raketić, gradski većnik za komunalne delatnosti.

„U pitanju je požar koji je izbio, a u dubini močvare ostala su podzemna žarišta. Upravo ta žarišta, skrivena u trski i vlažnom zemljištu, nastavljaju da tinjaju i povremeno oslobađaju dim, naročito kada se javi jači vetar. Želimo da naglasimo da se ne radi o paljenju bakra, niti o industrijskom zagađenju, već o prirodnoj posledici požara u teško pristupačnom terenu. Zahvaljujemo se svim službama koje su u prethodnim danima 24/7 neumorno radile na terenu i čuvale bezbednost i imovinu naših sugrađana. Molimo građane da ne šire dezinformacije i da prate isključivo zvanična obaveštenja nadležnih službi. Sve nadležne institucije nastavljaju rad na gašenju preostalih žarišta“, saopštio je Raketić.

(Epančevo)