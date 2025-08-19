Ostalo

Počela sednica Saveta za nacionalnu bezbednost: Predsedava predsednik Vučić

10:31

19.08.2025

printscreen/RTS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedava sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost, koja je počela nešto posle 10 časova.

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost održava se u Palati „Srbija“.

Sednici prisustvuju predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer prof. dr Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić, direktor BIA Vladimir Orlić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, direktor policije Dragan Vasiljević, komandanti i načelnici jedinica MUP-a, kao i ministar pravde Nenad Vujić.

Sednici prisustvuju i predstavnici tužilaštva i pravosudnih organa.

(Pančevac)

Tagovi

Aleksandar Vučić Savet za nacionalnu bezbednost

