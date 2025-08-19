„Gajački kotlić”: 213 učesnika, nagrađani i pančevački kulinari

Manifestacija „Gajački kotlić” je po četrnaesti put opravdala svoj renome u subotu, 16. avgusta, kada je ovo kulinarsko nadmetanje okupilo rekordnih 213 prijavljenih učesnika.

Sve je počelo u popodnevnim satima, a nakon nekoliko sati kuvanja u debeloj hladovini i podužeg većanja žirija pobedio je Sokol Pešić iz Smedereva, ispred domaćeg takmičara Slavoljuba Dike Filipovića i Dragana Mihajlovića iz Banatskog Brestovca.

Četvrti je bio Mike Kitić (Bavanište), peti Ljubiša Kostić (Starčevo), a šesti Petar Naumović iz Pančeva.

Kada je reč o Pančevcima, kao što se vidi iz navedenog, oni su opravdali svoj kulinarski rejting.

Pored tri u prvih šest, među 25 nagrađenih našlo se još desetak majstora varjače.

Tako je čuveni pančevački „Učitelj“ Brana Jovanović bio osmi, Starčevac Lazar Ilić jedanaesti, Dragan Brkić sedamanesti, a Dejan Mladenović dvadeset drugi.

Svi oni, kao i brojni drugi posetioci koji su napunili prilično veliki park, mogli su da uživaju i u brojnim pratećim sadržajima, kao i da probaju razne druge domaće specijalitete.

Pored lokalne crkve, tik uz prostor na kom se krčkala čorba u stotinama kotlića, postavljena je i velika bina i na njoj je nastupalo više izvođača.

Najpre su svirali tamburaši, a potom su se predstavili folkloraši kulturno-umetničkih društava iz Mramorka, Deliblata, Dubovca, Kovina, Pločice.

Domaći KUD „Gaj” pesmom je predstavila Sara Sekulić, kao i Valentina Filipović, koja je pobedila prošle godine na popularnom takmičenju „Klinci pevaju hitove“.

Nakon toga je koncert napravio „Republika bend”, što je ispratio ogroman broj ljudi.

Zvaničan završetak je obeležen velikim vatrometom, ali je žurka nastavljena uz muziku di-džeja.

